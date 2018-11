Ete kadın eli değdi...Evli, 2 çocuk annesi kadın 2 yıldır kasaplık yapıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 13:53



Ete kadın eli değdi...Evli, 2 çocuk annesi kadın 2 yıldır kasaplık yapıyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Saray ilçesinde yaklaşık 2 yıldır kasaplık mesleği ile uğraşan 33 yaşındaki evli iki çocuk annesi Fatma Canbolat, vatandaşların takdirini topluyor. 5 yıldır çalıştığı kasap dükkanından ayrılarak, 2 yıl önce kendi işletmesini açan Kadın Kasap Fatma Canbolat, erkeklere taş çıkartıyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan Canbolat, yaptığı titiz kasaplık mesleğiyle de bölge halkının beğenisini topluyor.Çocukluğundan beri kendi işini kurma hayali olduğunu söyleyen Canbolat, "Daha önce 5 yıl boyunca başka bir kasapta çalıştım. Çalışırken kendi işimi kurmak hep hayalimdi. Devletin bayan girişimcilere vermiş olduğu KOSGEB eğitimlerine girdim. Eğitimleri başarıyla tamamladım. Hayallerimi bir ucundan yakaladım. Ortadan aldığım hibe ile işletmeyi de büyüttük" ifadelerine yer verdi.Titiz çalışıyorİş yerinde her zaman titiz davrandığını ve insanların daha sağlıklı beslenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Canbolat; "Elimden geldiğince herkese düzgün bir şekilde hizmet vermeye çalışıyorum. Kimsenin sağlığıyla oynamadan, titiz bir şekilde çalışmaya özen gösteriyorum. Bu işe başladım ve inşallah devamı gelecek. Bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Kendine her zaman hedefler koyduğunu belirten Canbolat, "Hem ev hem iş hem de çocuklar, bütün her şeyi aynı anda götürmeye çalışıyorum. Büyün mücadelem çocuklarım için. Onlara iyi bir gelecek sağlayabilmek için. Ben kendime hedefler koydum. Bunları bazen hemen bazen yıllar sonra gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.Kadının her işi yapabileceğine inandığını söyleyen Canbolat, "Ben insanlara kanıtlamaya çalışıyorum. Biz kadın olarak her yerde varız. Sanayide de varız, gıda ürünlerinde de varız, erkeklerin yapabileceği meslekler dalında da biz varız. Bu yüzden işimi seviyordum. Kendi işimi kuracağım düşüncesiyle başladım işe. Karı-koca sırt sırta verdik ve böyle bir dükkan açtık. Yorucu mu? zor mu? evet. Hem yorucu hem de zor. Ama ben bu işi seviyorum. İnsanın sevdiği işi yapması kadar güzel şey var mı? Benim için mutluluk verici, gurur verici şeyler bunlar" dedi.KOSGEB hibe kredisi ile işini büyüttüDaha önceden Fatma Canbolat'ın böyle bir fikri olduğunu söyleyen Mali Müşavir Fevzi Çoban da KOSGEB kredisi alınması fikrini olumlu karşıladıklarını ve kadının olduğu her yerde daha titiz çalışma sergilendiğini söyledi. Canbolat'a kendi iş yerini açması için destekte bulunan Çoban; "Fatma hanımın böyle bir fikri vardı. Biz de kendisine elimizden gelen yardımı yaptık. KOSGEB hibesi almasında yardımcı olduk. O da işlerini büyüttü. Kadının elinin değdiği her yerde bir kalite bir güzellik olur. Fatma hanımın da burada çeşitli kasaplarda çalışmaları oldu. Saray'da kaliteli, gıda konusunda titiz insanlar var. Gönül rahatlığıyla burada alışveriş yapabiliyoruz" ifadelerine yer verdi.