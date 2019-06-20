20.06.2019 16:45
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Etek giydirerek tehdit ve şantaj iddiası

Etek giydirerek tehdit ve şantaj iddiası

Samsun'da bir kişiye etek giydirip görüntülerini çekerek şantajla para istedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Samsun'da bir kişiye etek giydirip görüntülerini çekerek şantajla para istedikleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
İddiaya göre, Atakum ilçesinde daha önce meydana gelen iş yeri kurşunlama olayıyla ilgili T.B.Ç. ve S.K. aleyhine ifade vermesi nedeniyle tehdit edilen B.B, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde T.B.Ç. tarafından durdurularak telefonu elinden alındı.
S.K'yi telefonla arayan T.B.Ç, daha sonra B.B'yi S.K'nin ikametinin önüne götürdü.
Bıçakla tehdit edip B.B'ye etek giydiren T.B.Ç. ve S.K, cep telefonuyla görüntülerini çekerek 5 bin lira istedi.
Parayı bulması için bırakılan ve polise giderse öldürülmekle tehdit edilen B.B, emniyete giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu şüpheliler yakalandı.
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kişisel verilerin kaydedilmesi, şantaj, tehdit ve hakaret" suçlarını işledikleri iddia edilen T.B.Ç. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Atakum, Samsun, Güncel

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