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ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 erkek hırsızlık şüphelisinin, bir marketin camını kırarak iki yazar kasayı alarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

13.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:59ETEKLİ 3 ERKEK HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

AYDIN'ın ilçesinde, tanınmamak için kadın elbisesi giyen 3 erkek hırsızlık şüphelisinin, bir marketin camını kırarak iki yazar kasayı alarak kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Yakalanan hırsızlardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkarken, 3 şüpheli de tutuklandı.

Olay, 9 Ekim saat 03.00 sıralarında Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları içerisinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde üzerlerinde etek bulunan 3 erkek, bir marketin camını taşla kırıp içeriye girdi. Hırsızlık şüphelileri, kısa süre sonra ellerinde 2 yazar kasa ile marketten çıkarak kayıplara karıştı. Sesleri duyan vatandaşların ihbar üzerine Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, etek ve fistan giyen hıdrsızlık şüphelilerinin M.G., S.B. ve Y.Y. isimli erkekler olduğunu saptadı.

Kimliklikleri belirlenen 3 şüpheli, dün düzenlenen baskınlarla bulundukları adreslerde yakalandı. Gözaltına alınan üç şüpheliden Y.Y.'nin cezaevi firarisi olarak arandığı da tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., S.B. ve Y.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-3 hırsızın markete girme anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,



Efeler, Güncel

Kaynak: DHA

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