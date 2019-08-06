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Eternals Filmi

Eternals filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Eternals filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.08.2019 10:54 Eternals Filmi
“The Eternals”, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.


Yönetmen: Chloé Zhao
Senaryo: Matthew K. Firpo, Ryan Firpo, Jack Kirby
Oyuncular: Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Dong-seok Ma, Lauren Ridloff
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Eternals
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 06.11.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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