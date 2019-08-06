Eternals Filmi

“The Eternals”, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor. Yönetmen:
Chloé ZhaoSenaryo:
Matthew K. Firpo, Ryan Firpo, Jack KirbyOyuncular:
Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Dong-seok Ma, Lauren RidloffFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
EternalsYapımcı Firma:
Marvel StudiosYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
06.11.2020Eternals Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.