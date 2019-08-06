Eternals Filmi

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“The Eternals”, kozmik varlıklar olan Celestiallar’ın milyonlarca yıl önce insanlar üzerinde deneyler yaparak Eternallar ve Deviantlar’ı yaratma hikayesini anlatıyor. Süper güçlere sahip iki grup, hangi ırkın daha yüce olduğunu kanıtlamak için tarih boyunca birbiriyle mücadele ediyor.Chloé ZhaoMatthew K. Firpo, Ryan Firpo, Jack KirbyRichard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Dong-seok Ma, Lauren RidloffAksiyonEternalsMarvel Studios2020ABDİngilizceUIP Türkiye06.11.2020