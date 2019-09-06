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Eternity-2019 tatbikatı sona erdi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı sona erdi.

06.09.2019 14:10 Eternity-2019 tatbikatı sona erdi
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla düzenlenen bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatı sona erdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat sonrasında düzenlenen toplantıda üç ülkenin milli marşları çalındı, "toprak bütünlükleri için hayatını kaybeden askerlerin anısına" saygı duruşunda bulunuldu.
Açıklamada, Eternity-2019 ismi verilen tatbikatta, belirlenen görevlerin başarıyla yerine getirildiği ifade edildi.
2 Eylül'de başlatılan tatbikat kapsamında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının güvenliğinin sağlanması ve olası terör saldırılarının önlenmesi için bir dizi görevler icra edilmişti.

Azerbaycan, Gürcistan, Bakü, Güncel

Kaynak: AA

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