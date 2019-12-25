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Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin, RB Leipzig'e kiralık olarak gönderdiği 19 yaşındaki stoper Ethan Ampadu'dan imaj değişikliğine gitti.

25.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:28

Bundesliga'da RB 'de kiralık olarak oynayan ve ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Ethan Ampadu sürpriz bir karar aldı.

'nin, tecrübelenmesi için Almanya'ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, kısa sürede kendisiyle özdeşleşen uzun ve örgülü saçlarını kestirdi.

"DEĞİŞİM DAİMA KAÇINILMAZDIR"

19 yaşındaki stoper saç tıraşının ardından görüntü olarak bambaşka bir insan haline gelirken Ampadu geçtiğimiz gün yaşanan değişimin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Riyad Mahrez, Olivier Giroud ve Usain Bolt gibi isimlerin de saç traşını yapan HD Cutz'ın berberi olan Sheldon Edwards, Instagram'da yaptığı yorumda "Değişim. Daima kaçınılmazdır. Kişisel değişiminizi yapmaktan asla korkmayın, size yeni bir perspektif katacaktır" dedi.

Genç futbolcu RB Leipzig formasıyla bu sezon Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi.

Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı

Chelsea, Leipzig, Spor


HABER YORUMLARI (4)
DS: Saçlarını kesen arkadaş geri kalmayıp kendisi için de yenilip yapması lazım
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EMOXX: Baba tarafından adanalı bu arkadaş.
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FİRAT: Harbi gerzekten playboy ya dönüsmüs
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GECELERİN YARGICI: Adama benzemişsin aslanım
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Spor

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