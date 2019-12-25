Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı

Bundesliga'da RB Leipzig'de kiralık olarak oynayan ve ilginç saç stiliyle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki Ethan Ampadu sürpriz bir karar aldı.

Chelsea'nin, tecrübelenmesi için Almanya'ya kiralık olarak gönderdiği genç futbolcu, kısa sürede kendisiyle özdeşleşen uzun ve örgülü saçlarını kestirdi.

"DEĞİŞİM DAİMA KAÇINILMAZDIR"

19 yaşındaki stoper saç tıraşının ardından görüntü olarak bambaşka bir insan haline gelirken Ampadu geçtiğimiz gün yaşanan değişimin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Riyad Mahrez, Olivier Giroud ve Usain Bolt gibi isimlerin de saç traşını yapan HD Cutz'ın berberi olan Sheldon Edwards, Instagram'da yaptığı yorumda "Değişim. Daima kaçınılmazdır. Kişisel değişiminizi yapmaktan asla korkmayın, size yeni bir perspektif katacaktır" dedi.

Genç futbolcu RB Leipzig formasıyla bu sezon Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta forma giydi.