Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan ile Siirt seçimlerinde tanıştığını söyleyen Sancak, "Ben AK Parti dönemi zengini değilim, AK Parti döneminde yoksullaşan bir iş adamıyım" dedi.

"SİİRT'TEN BİR BAŞBAKAN SEÇİLSİN DİYE ERDOĞAN'A DESTEK VERDİM"

Habertürk'te katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancak, sosyalist geçmişinden bahsederken, Deniz Gezmiş'le, Mahir Çayan'la, Doğu Perinçek'le, Erdal İnönü'yle ve Deniz Baykal'la politika yaptığını söyledi. Ethem Sancak, "Neden şimdi AK Parti'nin yanında yer aldınız?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Ben Erdoğan'ı Siirt'ten milletvekili adayı olduğu dönem tanıdım. Siirt'ten bir başbakan seçilsin diye ona destek olmaya karar verdim. Erdoğan'ın halka yalan söylemediğini gördüm. Onurlu bir milli duruş sergilediğini gördüm. Dünyanın da stratejisinin giderek anti-emperyalizmin bayrak olacağı bir döneme gireceğini gördüm. Ben Amerikan bayrağı taşıyan bir solcu olmak istemedim. Erdoğan Amerika ile kavga etmeseydi onun da yanında durmazdım."

"S-400'LERİ ALMIYORUM DERSE BENİ KARŞISINDA BULUR"

Sancak "Dünyanın stratejisinin nereye gideceğini 17 yıl önce mi gördünüz?" sorusunu "Ben biraz ileriyi gören bir adamım" diye yanıtladı.

Geçmişte "Erdoğan'a aşık olduğunu" söyleyen Ethem Sancak "Aşkınız devam ediyor mu?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Erdoğan bu bayrağı taşıdığı müddetçe onun neferi olmak benim için bir onur olacak ama bıraktığı gün beni karşısında bulacak. Tayyip Erdoğan 'S-400'leri almıyorum, vazgeçtim' derse beni karşısında bulur."

"AK PARTİ DÖNEMİNDE YOKSULLAŞTIM"

Katar'ın finansal avantajlarının önemine de değinen Sancak, "Dedim ki sizinle ittifaka girdik. Ülkeniz küçük ama cesur yürekli bir emir var başınızda. Bu işi sizinle yapalım. Allah size para vermiş. Bizde de kaliteli insan var. Gelin bir iş yapalım. Çok sıcak karşıladılar" açıklamasını yaptı.

Sancak, "2001 yılında benim sahibi olduğum Hedef Ecza kurumlar vergisinde ilk 10'daydı. 25 bin kişi çalışıyordu. Forbes'un listesinde ilk 50'deydim. AK Parti döneminde zenginleşen değil, fakirleşen iş adamlarındanım" dedi.

ETHEM SANCAK KİMDİR?