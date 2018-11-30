Ethnique Punch Epic Istanbul Etiketi Taşıyan İlk Teklisi Kliplendirdi!

Çekimleri Eskişehir'de gerçekleşen klibin yönetmenliğini ve düzenlemesini de Ethnique Punch üstlendi.

Eserlerinde genellikle toplumsal buhranlar ve kültürel deformasyon gibi temaları işlemesiyle tanıdığımız Ethnique Punch, "Satirik" adlı teklisinde de benzer bir konuyu işliyor. Sözlerinde insanın içgüdüsel olarak arzuladığı iyi hayatın basit bir şekilde sağlanabilecekken imkansızlaşmasını metaforik ve sarkastik bir üslupla eleştiren Ethnique Punch, dünyanın değişen değer yargılarının insanı içine soktuğu maddi ve manevi çıkmazları da gündeme getiriyor. Söz ve müziği Ethnique Punch'a ait olan tekliye, Orçun Atilla perdesiz çağlamasıyla eşlik ederken, şarkının mix ve mastering işlemleri ise Levni tarafından Viyana'da yapıldı.

Bugüne kadar beşi rap içerikli, üçü enstrümental olan 8 albüme imza atan Ethnique Punch, farklı coğrafyalardan müzisyenlerle gerçekleştirdiği çalışmalarla da adından söz ettirdi. Filistin, Finlandiya ve Japonya gibi farklı kültürlerdeki sanatçılarla çalışması bulunan Al'Eksan, Almanya, Slovenya, Polonya ve Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde de konserler verdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sinema – Televizyon Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimine University of the Arts Bremen'de Dijital Medya alanında devam ediyor.