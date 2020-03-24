Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi

Kula 'da okulu kirpi avlayan 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken avcılara toplamda 48 bin lira para cezası kesildi.

Manisa Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kula'ya bağlı Yurtbaşı Mahallesi Peribacaları mevkisinde bazı kişilerin oklu kirpi avladığı ihbarını aldı.

PİTBULL İLE KİRPİ AVLARKEN YAKALANDILAR

İhbar üzerine Peribacaları mevkisinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan oklu kirpiyi pitbull cinsi köpekler ile avlayan 4 kişiyi yakaladı. Öldürülen oklu kirpi ile 3 pitbull cinsi köpeğe el konulurken, şahıslar da ifadesi alınmak ve cezai işlem uygulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

TOPLAMDA 48 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Yakalanan S.K., N.A., İ.A. ve K.A.'ya da Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20 bin 250 TL, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 3 pitbul cinsi köpek için 27 bin 250 TL para cezası kesildi.

Toplam 48 bin lira para cezasına çarptırılan şüpheliler, ifadelerinde oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladıklarını söyledi.

PİTBULL İLE KORKUTUP SİVRİ UÇLU ALETLERLE ÖLDÜRÜYORLAR

Öte yandan şahısların kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutarak yuvadan çıkartıp, sivri uçlu aletlerle öldürdükleri öğrenildi. Yakalanan şahıslar cezai işlemlerin uygulanmasının ardından serbest bırakılırken, 3 pitbull cinsi köpek ise Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Kaynak: İHA