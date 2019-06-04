Eti Maden Kırka Bor'da bayramlaşma

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş
Sendikası Şube Başkanı Yılmaz Ayrancı
ve yönetim kurulu üyeleri, Eti Maden
Kırka Bor çalışanları ile bayramlaştı.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Kırka Maden İş Sendikası Şube Başkanı Ayrancı, işçilerle tek tek bayramlaşarak;"Sendikamızın çalışan üyelerimizle beraber bir arada olmak bizleri mutlu ediyor. Çalışanlarımızın, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Çalışanlarımızın aileleriyle beraber birlik ve beraberlik içinde mutlu bayramlar geçirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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