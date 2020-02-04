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'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

Manisa'da etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle koruma altındaki kirpileri avlayan Suriyeliler, toplamda 40 bin 201 lira para cezasına çarptırıldı.

04.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:09'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza

'nın ilçesinde, eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan 3 Suriyeliye toplam 40 bin 201 lira para cezası uygulandı.

Salihli'ye bağlı Kemerdamları Mahallesi Dedişler mevkisinde, bazı kişilerin oklu kirpi avladığını gören çobanlar, Muhtar Ahmet Ayyıldız'a bilgi verdi. Muhtar Ayyıldız da jandarma ve Salihli Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 3 oklu kirpiyi, pitbull cinsi köpekler ile avlayan Suriye uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

ETİ LEZZETLİ DİYE AVLAMIŞLAR

Öldürülen 3 oklu kirpi ile 2 pitbull cinsi köpeğe el konuldu. 3 Suriyeliye de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'ndan 14 bin 700 TL ve 6 bin 375 TL tazminat olmak üzere toplam 21 bin 75 TL ile 2 pitbull cinsi köpek için de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 19 bin 126 TL para cezası kesildi. Toplam 40 bin 201 lira para cezasına çarptırılan şüpheliler ifadelerinde, oklu kirpiyi etinin lezzetli ve şifalı olması nedeniyle avladıklarını söyledi.

KÖPEKLERLE KORKUTTULAR

Suriyeliler, kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutup yuvadan çıkartıp, sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini anlattılar. 3 kişi, serbest bırakılırken köpeklerin Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildiği öğrenildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, "Oklu kirpi bakanlığımız tarafından koruma altına alınan bir türdür. Manisa ve ülkemizin biyolojik çeşitliliği açısından değerli bir tür olduğu nedeniyle, kesinlikle yaşama ortamı ile birlikte korunması önemlidir" dedi.


Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI (12)
USTURA:İLERİDE BUNLAR BİZİDE YER DEMEDİ DEME İBRAHİM
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1 0
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TIRCI OSMAN:abi bunların hiç kafası çalışmıyo abi, UNESCO koruma altına aldı bunları, uzay görüntüleri var abi mangal yapmışlar abi
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ABUZİTTİN:ülkemizi mahfettiler bu herifler
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ŞEVKO:Yaw bide 40 Bi lira ceza diyor yaw.Adamlar kaymakamlıklardan aldıkları parayla mı ödeyecekler bu cezayı.
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YAMYAMLAR:adamlar beleş mezara girecek bide ceza kesmişler adamlar o parayı ödememek için suriyeye geri kaçar buna benzer kişileri süreceksin geri Suriye ye
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VİLDAN:Allah belanızı versin caniler !
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MIRTAZA:Yazık o kirpiye. O çulsuzlar nasıl ödeyecek o cezayı merak ederim.bunu yapan ancak kendi ülkesine hayrı dokunmayan insan müsveddesidir.
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T, C:Sanki ödeyecekler
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ŞİRİN:yani. . . adam suri diye karakola bile gitmez
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İSMAİL:onlar parmaı odeyecek ha haaa güldürmeyin adamların tiplerine bak
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