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Etibor Genel Müdürü Emetli öğrencileri ziyaret etti

Etibor Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Yalova'da kampta bulunan Emetli öğrencileri ziyaret etti.

03.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:00Etibor Genel Müdürü Emetli öğrencileri ziyaret etti
Etibor Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, 'da kampta bulunan Emetli öğrencileri ziyaret etti.

Yalova'da kampta olan Emet ilçesi 12.sınıf öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleşti.

Yalova Esenköy Hizmetçi Eğitim Enstitüsünde üniversite hazırlık çalışmaları kapsamında 4 günlük kampa giren 96 kişilik Emet lise son sınıf öğrencilerini Etibor Genel Müdürü Serkan Keleşer ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ziyaret etti.

Öğrencilerle samimi bir havada sohbet eden Genel Müdür Serkan Keleşer ve Prof. Dr. Ali Osman Öztürk kampla ilgili ve Emet'te devam eden sınavlara hazırlık çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldılar.

Etibor Genel Müdürlüğü olarak ilçedeki eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini belirten Genel Müdür Serkan Keleşer, "Etibor Genel Müdürlüğü olarak her zaman olduğu gibi faaliyet gösterdiğimiz bölgede eğitime katkı sunmak üzere hazırız. Bu kapsamda, Emet ilçemizde Sayın Kaymakamız ile koordineli olarak gönüllü faaliyetlere olan desteğimiz söz konusudur. Planlanan tüm çalışmalara, programlara destek olarak ilçenin geleceği olan gençlerimizin en önemli ihtiyacı olan sınavlara hazırlık çalışmaları hususunda gereken ne varsa yapmaya,gençlerimizin yanlarında olmaya varız "dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Emet ilçemize olan vefa borcunu her alanda olduğu gibi özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalar ile destekleyerek ödemeye çalışacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Hitit Üniversitesi, Ali Osman Öztürk, Yalova, CEO, Yaşam

Kaynak: İHA

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