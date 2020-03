ETİD Başkanı Emre Ekmekçi: "Hızlı tüketim malzemelerine normalin 15 katı talep oluştu"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, hızlı tüketim malzemeleri satışlarında normalin 15 katı talep oluştuğunu belirterek, "Böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız." dedi.Ekmekçi, Türkiye 'de yaşanan koronavirüs vakalarının online alışverişe etkilerine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.Türkiye'de de vakaların olduğunun açıklanması ile tüketicilerin online alışveriş davranışlarında önemli değişiklikler gözlemlendiğini belirten Ekmekçi, hızlı tüketim malzemeleri satışlarında normalin 15 katı talep oluştuğunu bildirdi.Ekmekçi, tüketicilerin hijyen ve market ürünlerini fiziksel mağazalarda anlık tükendiğini görmesi ile beraber, online alışverişte bu ürünleri bulduğunu, dolayısıyla bu ürünlerde de talep artışı yaşandığı dile getirerek, şunları kaydetti:"Tüketiciler tüm Türkiye'den alışveriş yapabildikleri için, ürünler bulundukları semtte veya ilçede tükenmiş olsa bile, ürünün daha fazla stokta bulunduğu başka bir coğrafi bölgeden sipariş verebiliyorlar. Şunu net ifade etmek isterim ki, böyle bir pandemi haline gelmiş bir virüs salgınının 'iyi' olarak etkileyeceği hiç bir sektör yoktur. Anlık talep dalgalanmalarını en iyi şekilde sektör olarak karşılamaya çalışacağız. Tüketiciler, sosyal uzaklaşma yöntemi ile virüsten korunduğu bu dönemde, toplu alanlarda bulunmak istemiyorlar. Evinizden mümkün olduğu kadar çıkmayın çağrısına yanıt veren kitleler, tüketim alışkanlıklarını dijitale çevirmiş durumdalar.Eğitimin bile online'a döndüğü bu zorunlu zamanda, tüketiciler de perakende alışveriş ihtiyaçlarını online'dan yapmayı tercih ediyorlar. Bu dönemin geçici olacağını umuyoruz. Çünkü böyle stresli dönemlerde tüketicilerin alışveriş tercihleri de genelde temel ihtiyaç ürünlerinden ileri gitmiyor. Özellikle elektronik, kozmetik,tekstil, bilgisayar gibi kategorilerde talepte bir durgunluk yaşanıyor. Tüketiciler ihtiyaca yönelik ürünler dışında temkinli davranıyor."- "Yemek siparişlerinde artık elden ele ürünler teslim edilmiyor, gelen ürün kapıya asılıyor"Online yemek siparişlerinin teslimatında da bir takım değişiklikler olduğunu aktaran Ekmekçi, artık elden ele ürünler teslim edilmediğini, gelen ürünün kapıya asıldığını, tüketicilerin kapıda ödeme yerine, online ödeme tercih ederek, mümkün olduğu kadar elden ele temastan çekindiğini anlattı.Emre Ekmekçi, tüketicilerin aldıklarını ürünlerin adetleri fazla olunca, online eve hızlı siparişlerde, depolarda kargo çıkışlarında ve kargo teslimatında gecikme yaşanabildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Kargo firmalarımız bu anlık talebi karşılamak için yeni kapasite planlaması yapıyorlar. Özellikle Kasım-Aralık aylarında yaşadığımız teslimat problemlerinin bu kritik zamanda yaşanmaması için önlemlerini arttırıyorlar. Yurt dışı siparişlerde ise aksine bir şekilde artış var. Türkiye'nin virüsün en az yaygın olduğu 'temiz' ülke imajından dolayı, 'Türkiye'den Gönderilir' ibareli e-ihracat satışlarında 5 katı kadar artış yaşanıyor. Online'da maske satışlarına bakarsak, ürün hammadde bulunamadığından dolayı maliyetler artıyor. Satışlar 3 hafta öncesine göre 10 kat, fiyatlar ise 3 hafta öncesine göre 3 kat artmış durumda. Maskenin her türlüsüne şu an talep yüksek."- "Fırsatçı olarak değerlendireceğimiz, basiretsiz tacirler böyle dönemlerde çirkin yüzlerini gösteriyor"Online'da satış yapan şirketlerin fahiş etiketler çıkarmasına da değinen Ekmekçi, fırsatçı olarak değerlendirdiği, basiretsiz tacirlerin, böyle dönemlerde çirkin yüzlerini gösterdiğine dikkati çekti.Ekmekçi, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Pazaryerleri belki kendi üzerlerinden satış yapan işletmelerden yasal olarak limitli anlamda sorumlu değil. Ancak bu pazaryerlerinin müşteri memnuniyeti, güven, etik davranışları uyulmasını sağlama konusundaki sorumluluğu olmadığı anlamına gelmiyor. Büyük pazaryerlerimiz bu sorumluluğun farkında. Pazaryeri satıcılarına yapılan uyarılar, teknik geliştirmeler ile anlık fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Fiyat takibine ve şikayetlerine yönelik ekipler kurarak, tüketici şikayetlere anında müdahale ediliyor.Değişik uygulamalar ile belirli ürünlerde fiyatların bu dönemde ancak haftada bir defa değiştirme kuralları getiriliyor. Bu konuda çok caydırıcı ve net mesajlar verilmiş olması ile Ticaret Bakanlığı'nın yapmış olduğu takip ve uygulamalarda işe yarıyor. Fiyatların normale dönmesi için panik havasının azalması ve talebin düzene girmiş olması gerekiyor. Şu anda ürününü satan bir satıcı, yerine hangi fiyattan o ürünü tekrar rafına koyacağını kestiremediği için yüksek fiyattan ancak satmayı tercih ediyor."- "Gereksiz stoklu alışveriş yapılmamasını tavsiye ediyoruz"Emre ekmekçi, tüketicilere panik yapmamalarını ve gereksiz stoklu alışverişten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.Virüsün en çok etkilediği İtalya'da bile gerekli ürün tedarikinde ve lojistik altyapıda sıkıntıların yaşanmadığına dikkati çeken Ekmekçi, devletin aldığı önlemlerle Türkiye'de o noktaya gelmeyeceğini söyledi.Ekmekçi, "Yeterince temel ihtiyaç ürünü stoklarda ve üreticilerde bulunuyor. Fazladan stok yaparak, ihtiyaç sahiplerine ürünlerin ulaşmasına engel olmayalım." dedi.- "Şu anda çay satışları zirve yapmış durumda"Ekmekçi, şu an en fazla talep gören ürünler hakkında ise, "Tüketiciler böyle dönemlerde virüs ile direkt ilintili olmayan ürünlere de yönelebiliyorlar. En kolay alınabilecek ve stoklanacak ürünlerde (düşünmeden alınan ürünler) talep zirve yapabiliyor. Şu anda çay satışları zirve yapmış durumda, normalin 5 katı çay alınıyor. Arkasından tuvalet kağıdı satışları geliyor. Burada da talep normalin 3 katı. Çay satışlarındaki artışın, özellikle sıcak içecekler ile boğaza yapışabilecek virüsün olası önlenebileceği söylentisi ile ilgili olduğunu varsayıyorum." açıklamasında bulundu.

