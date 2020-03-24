ETİD'den online alışveriş yapanlara "fiyatları araştırmadan almayın" uyarısı
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online alışveriş yapan tüketicileri uyararak, "Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın.
24.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:22
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, online alışveriş yapan tüketicileri uyararak, "Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
ETİD Başkanı Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyesi firmaların, koronavirüs günleri kapsamında tüketicilerin ihtiyaçlarını, online platformlardan kesintisiz şekilde,kolaylıkla ve sağlıkla karşılayabilmesi için tüm gücü ile çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
Yaşamın her alanında koronavirüs etkilerinin el birliği ile kontrolaltında tutulmaya çalışıldığını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:
"Süpermarketler, eczaneler gibi hayati kanalların açıkolmasının yanı sıra AVM'lerin açık olduğu saatlerin değişmesi, perakende mağazaların kapanması, tüketicilerinihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından e-ticaret kanalının stratejik önemini oldukçaartırmıştır. E-ticaret artık tüketiciler için bir tercih değil, toplum sağlığı için önemli birtemel hizmet haline gelmiştir.
E-ticaret İşletmecileri Derneği'ne üye olan Türkiye 'nin en büyük e-ticaret firmaları,altyapı sağlayıcıları olarak bizler de bu alanda üzerimize düşen bu sorumluluğufazlası ile hissediyor ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beraber çalıştığımız kargofirmaları ile virüse karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı içingerekli önlemleri alıyoruz."
Ekmekçi, #evdekal çağrısına uyan tüketicilerin almış aldıkları ürünlerin zamanında vesorunsuz ulaşmasının, en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi.
Online ticaret operasyonlarının Türkiyegenelinde kesintisiz, 7/24, sorunsuz devam edebilmesi için, bu sektörü besleyentedarik, lojistik ve dağıtım operasyonlarının kesintisiz devamının kritik önemtaşıdığını ifade eden Ekmekçi, şu bilgileri verdi:
"Eve teslimat talebinin artışını karşılamak için hem e-ticaret, hem de teslimatsektöründe istihdamın artacağını bekliyoruz, burada istihdamın yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Türkiye genelinde özel sektör ve PTTile beraber 150 binin üzerinde kargo çalışanı var, buna 100 binin üzerinde moto-kuryede eklenince, toplam 250 binin üzerinde teslimat çalışanı şu anda online ticaretehizmet veriyor. Bu dönemde bizimle beraber 7/24 fedakarca çalışmaya devam eden,sağlık-hijyen kurallarına özen gösteren tüm kargo ve lojistik firmalarına teşekküretmek isteriz."
"Mücadele ulusal, korunma bireysel"
E-ticaret paketlerini teslim alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Ekmekçi, alınan siparişlerin tüketicilere sağlıklı ve hızlı bir şekildeiletilebilmesi için bir dizi önlem aldıklarını bildirdi.
Emre Ekmekçi, mücadelenin ulusal,korunmanın bireysel olduğunu belirterek, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:
"Tüm ihtiyaçlarınızı 7/24 güvenilir e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir,Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça kapıda ödeme seçeneğini tercih etmeyin. Online'da kredikartınız ile ya da kapıda temassız ödeyin.
Nakitte el değiştirerek virüsün yayılmasını önleyelim. Paketinizi teslim alırken 1 metrelik mesafenizi koruyun. İmza attıktan ve paketinizi açtıktan sonra kargo kutusunu ve bandı güvenli birşekilde çöpe atın. Olası iade ve değişim için faturanızı muhafaza edin. Herhangi bir yere temas etmeden en az 20 saniye ellerinizi sabunlu suyla yıkayın.Su bulamadığınız bir ortamdaysanız 80 derece kolonya veya dezenfektan ileyıkayın.Alacağınız tüm bu tedbirler, yayılım hızını azaltarak, sağlık sisteminin kapasitesinizorlayacak bir vaka artış hızını önlemek üzere yapacağınız çalışmalardır."
Ekmekçi, zor günler geçene dek, online alışveriş platformları olarak gereken önlemleri almaya, tüketici hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirerek, "Mesafe Koymak Hayat Kurtarır!" ifadelerini kullandı.
ETİD Başkanı Ekmekçi, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyesi firmaların, koronavirüs günleri kapsamında tüketicilerin ihtiyaçlarını, online platformlardan kesintisiz şekilde,kolaylıkla ve sağlıkla karşılayabilmesi için tüm gücü ile çalışmaya devam ettiğini bildirdi.
Yaşamın her alanında koronavirüs etkilerinin el birliği ile kontrolaltında tutulmaya çalışıldığını aktaran Ekmekçi, şunları kaydetti:
"Süpermarketler, eczaneler gibi hayati kanalların açıkolmasının yanı sıra AVM'lerin açık olduğu saatlerin değişmesi, perakende mağazaların kapanması, tüketicilerinihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından e-ticaret kanalının stratejik önemini oldukçaartırmıştır. E-ticaret artık tüketiciler için bir tercih değil, toplum sağlığı için önemli birtemel hizmet haline gelmiştir.
E-ticaret İşletmecileri Derneği'ne üye olan Türkiye 'nin en büyük e-ticaret firmaları,altyapı sağlayıcıları olarak bizler de bu alanda üzerimize düşen bu sorumluluğufazlası ile hissediyor ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Beraber çalıştığımız kargofirmaları ile virüse karşı hem müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı içingerekli önlemleri alıyoruz."
Ekmekçi, #evdekal çağrısına uyan tüketicilerin almış aldıkları ürünlerin zamanında vesorunsuz ulaşmasının, en önemli öncelikleri olduğunu bildirdi.
Online ticaret operasyonlarının Türkiyegenelinde kesintisiz, 7/24, sorunsuz devam edebilmesi için, bu sektörü besleyentedarik, lojistik ve dağıtım operasyonlarının kesintisiz devamının kritik önemtaşıdığını ifade eden Ekmekçi, şu bilgileri verdi:
"Eve teslimat talebinin artışını karşılamak için hem e-ticaret, hem de teslimatsektöründe istihdamın artacağını bekliyoruz, burada istihdamın yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Türkiye genelinde özel sektör ve PTTile beraber 150 binin üzerinde kargo çalışanı var, buna 100 binin üzerinde moto-kuryede eklenince, toplam 250 binin üzerinde teslimat çalışanı şu anda online ticaretehizmet veriyor. Bu dönemde bizimle beraber 7/24 fedakarca çalışmaya devam eden,sağlık-hijyen kurallarına özen gösteren tüm kargo ve lojistik firmalarına teşekküretmek isteriz."
"Mücadele ulusal, korunma bireysel"
E-ticaret paketlerini teslim alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken kurallara da değinen Ekmekçi, alınan siparişlerin tüketicilere sağlıklı ve hızlı bir şekildeiletilebilmesi için bir dizi önlem aldıklarını bildirdi.
Emre Ekmekçi, mücadelenin ulusal,korunmanın bireysel olduğunu belirterek, tüketicilere şu uyarılarda bulundu:
"Tüm ihtiyaçlarınızı 7/24 güvenilir e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir,Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça kapıda ödeme seçeneğini tercih etmeyin. Online'da kredikartınız ile ya da kapıda temassız ödeyin.
Nakitte el değiştirerek virüsün yayılmasını önleyelim. Paketinizi teslim alırken 1 metrelik mesafenizi koruyun. İmza attıktan ve paketinizi açtıktan sonra kargo kutusunu ve bandı güvenli birşekilde çöpe atın. Olası iade ve değişim için faturanızı muhafaza edin. Herhangi bir yere temas etmeden en az 20 saniye ellerinizi sabunlu suyla yıkayın.Su bulamadığınız bir ortamdaysanız 80 derece kolonya veya dezenfektan ileyıkayın.Alacağınız tüm bu tedbirler, yayılım hızını azaltarak, sağlık sisteminin kapasitesinizorlayacak bir vaka artış hızını önlemek üzere yapacağınız çalışmalardır."
Ekmekçi, zor günler geçene dek, online alışveriş platformları olarak gereken önlemleri almaya, tüketici hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini bildirerek, "Mesafe Koymak Hayat Kurtarır!" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA