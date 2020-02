ETİK Başkanı İşler: "Ocak ayında İzmir turizmi yüzde 35 büyüdü"

Turizm sektörünü bir araya getiren ve bu yıl 5.'si düzenlenen HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İzmir 'de kapılarını açtı. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, fuarı değerlendirirken, "Ocak ayında İzmir turizmi yüzde 35 büyüdü. Bunun yüzde 39'u yabancılardan" dedi.HORECA Fair Ege Uluslararası Otel Ekipmanları Ağırlama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarının açılışı Fuarizmir'de gerçekleşti. HORECA fuarının katılımcı ve tedarikçi bakımından kalabalık olmasını değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, İzmir ve Ege turizminin gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.ETİK Başkanı İşler, "İzmir fuarlar kenti. Özellikle valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve ticaret odası başkanımız İzmir'de yeni bir iklim oluşturdu. İş dünyasının barış ve sulh içerisinde iş yapabilmeleri için ayrı noktaları izleyip birleştiğimiz noktalar üzerinden bahar havasını oluşturan bu üç önemli insana turizm sektörü olarak teşekkür ediyoruz gerçekten. Bu fuarın sadece Ege Bölgesinin değil tüm Türkiye'nin bu bölgede ihtiyacı olan eksik kanı tamamladığına inanıyoruz" diye konuştu."Bu fuar gelecek vaat ediyor"Fuarın hızlı büyümesi ve çok talep görmesine atıfta bulunan İşler, "Bu fuarın iki yıl gibi bir sürede bu kadar hızlı büyümesi ve bu kadar çok talep görmesi bizleri de şaşırttı. Bu anlamda şunu söyleyebilirim ki; 'Bu fuar gelecek vaat ediyor.' Turizmci ile tedarikçileri bir araya getiren, direkt olarak tek elden tüketiciye ulaşılabilen bu sektörün önümüzdeki günlerde çok daha fazla ve hızlı büyüyeceğine inanıyoruz. Bu fuar Ege Bölgesi'ne hayırlı uğurlu olsun. İzmir Büyükşehir Belediyesi himayesinde yapılan bu fuar uluslararası olma niteliğinde. Her geçen yıl kendi yerini biraz daha perçinliyor" açıklamasında bulundu."Bütün iyiler bir araya gelince sonuç muhteşem oldu"İşler, "Antalya her ne kadar turizmde ilerlediyse de Ege Bölgesi de çok dinamik. Fethiye'den Çanakkale'ye kadar İzmir ve arka planda; Afyon, Uşak, Kütahya, Denizli'ye kadar oldukça geniş katılımlar var. Sanayi üretimi, tekstil üretimi ve sektörün 54 paydaşının konuşlandığı bir bölgede doğal olarak çok yoğun katılım oluyor. Zaten Gaziemir'deki fuar da çok uygun bir alan. Bundan dolayı da bütün iyiler bir araya gelince, İzmir Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, valilik ve ticaret odası himayelerinde gerçekten sonuç muhteşem oldu. Tüm tedarikçi firmaları bu fuara davet ediyoruz. Bu fuarda direk üreticiden tüketiciye giden bir fuar mantığıyla işbirlikçi çalışıyoruz. Bu fuar o yüzden dolayı da ciddi bir derecede rağbet gördü ve yüzde 100 büyüdü" dedi."Ocak ayında İzmir turizmi yüzde 35 büyüdü"İzmir ve Ege Bölgesi turizminin gelişimine vurgu yapan Mehmet İşler, 2023 yılına kadar Ege Bölgesinin turizm gelirlerinde ciddi artışlar görülebileceğini söyledi. İşler, "Turizm sektörü her sene kendi rekorunu egale ediyor. 2019 yılı tüm zamanların en iyi yılıydı. Daha 2020'nin ocak ayında İzmir turizmi yüzde 35 büyüdü. Bunun yüzde 39'u yabancılardan. Yurt dışında yaşayan bizim kendi vatandaşlarımızdan da yüzde 33 var. Toplamda ise geçmiş yıla göre yüzde 35 artış var. Çift haneli büyümeler devam ediyor. Dediğim gibi Antalya ve İstanbul doluluk noktasında en üst seviyeye geldi. Türk turizminin büyümesi için yeni bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu oyuncu da Ege Bölgesi. Turizm gelirlerinin yüzde 40'ı Antalya, yüzde 40'ı da İstanbul'dan oluşmaktadır. Yüzde 10'u ise Ege'den oluşuyor. Bu tabloyu değiştirmemiz için Ege'nin aktif rolünü oynaması için alt yapısı gayet müsait. Bizim isteğimiz yüzde 30 İzmir, yüzde 30 Antalya, yüzde 20 Ege Bölgesi olması yönündedir. Bu yüzden dolayı da bundan sonraki dönemde 2023 stratejisine kadar Ege Bölgesinde ciddi artışları görebileceğiz. Bunun bir değişim, dönüşüm ve dinamizm olarak Ege'ye yansıyacağını inanıyoruz" sözlerine yer verdi.Açılış törenine ayrıca; İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkanı Sururi Çorabatır, TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler ve çok sayıda davetli katıldı. - İZMİR