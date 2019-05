"Etik farkındalık Türkiye'yi başarılı kılar"

Kaynak: AA

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, "Yerel yönetimlerde etik farkındalığın artması Türkiye'yi her alanda başarılı kılar." dedi.Avrupa Birliği iş birliği ile "Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması İçin Teknik Destek Projesi" toplantısı, Ankara'da bir otelde yapıldı.Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Toptan, toplantının açılışında, yerel yönetimlerde etik farkındalığının çok önemli olduğunu belirterek, proje kapsamında iki yıl boyunca Türkiye'nin her yerinde çalıştaylar yapacaklarını söyledi.Toptan, Türkiye'de "yerel yönetimler" denildiğinde akla gelen olumsuzlukların büyük bölümünün "evrak-belge-kağıt" denilen unsurlardan oluştuğuna dikkati çekti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da kamuda kağıt alışverişinin azaltılmasına yönelik projenin öncülüğünü yaptığını hatırlatan Toptan, bu projenin vatandaşların şikayetlerinin ortadan kaldırılması için çok önemli olduğunun altını çizdi.Toptan, "Yerel yönetimlerde etik farkındalığın artması Türkiye'yi her alanda başarılı kılar. Hedefe varıncaya kadar küsmek, usanmak, darılmak yok." ifadelerini kullandı.Hakkari Yüksekova'daki yetkililerin Kamu Görevlileri Etik Kurulundan etik eğitici istediğini vurgulayan Toptan, "Bir arkadaşımızı gönderdik 70-80 kişiye etik eğitimi verdi. Her yerde yapacağız. Şimdi anket çalışmaları ile algı nedir onu öğreneceğiz. İki sene sonra yeniden bir araştırma yapacağız." diye konuştu.Bu arada proje kapsamında İsveç, Fransa ve İtalya örnekleri incelenecek ve mevzuatlarda herkesin şikayet ettiği alanların boşluğu doldurulacak.Sivil toplum örgütlerinden başvuracak isimlere etik eğitimleri verilecek ve etik elçileri oluşturulacak. Etik elçiler, yerel yönetimlerdeki hizmet alanlarının sivil izleyicileri olarak görev yapacak. Etik Kurulu