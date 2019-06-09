09.06.2019 18:56
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ETİK Onursal Başkanı Nişlioğlu'na cenaze töreni

ETİK Onursal Başkanı Nişlioğlu

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Onursal Başkanı Haluk Nişlioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Onursal Başkanı Haluk Nişlioğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat eden 87 yaşındaki Haluk Nişlioğlu için Konak ilçesi Hamidiye Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze namazına Nişlioğlu'nun eşi İngrid Nişlioğlu, kızları Yasemin Alay ve Sibel Nişlioğlu'nun yanı sıra ETİK Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, yakınları ve aile dostları katıldı.
Kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından Nişlioğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Tırazlı Mezarlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
İzmir, Ege, Güncel