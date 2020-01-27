Haberler » Ekonomi » Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit - Ekonomi

Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit

Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) 150'den fazla üyesi arasına Banvit de katıldı.

27.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:27Etik ve İtibar Derneği'nin yeni üyesi Banvit

Etik ve İtibar Derneği'nin (TEİD) 150'den fazla üyesi arasına de katıldı.

İş etiği ilke ve değerlerinin şirketlerin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi ve bir iş yapma biçimi haline gelmesi amacıyla 2010 yılında kurulan TEİD, bugün GSYH'nin yüzde 15'ini oluşturan ve 250 binin üzerinde çalışanı istihdam eden önde gelen kurum ve kuruluşlardan oluşuyor.İş dünyasının desteğiyle üye sayısını düzenli olarak artıran TEİD'in yeni üyesi Türk kanatlı hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren Banvit oldu.



Banvit, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:51  S&P'den değişiklik beklenmiyor
15:50  30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak
15:49  Coronavirüs salgını endişeleriyle ABD devlet tahvilleri düştü
15:26  Hazine, 3,4 milyar liralık tahvil sattı
15:26  Hazine 3,4 milyar lira borçlandı
27.01.2020 16:03:33