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Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

25.03.2020 09:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:08
Etil alkol ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkol ithalatına uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, ithalat rejimi kararına ek karar uyarınca, dökme etil alkol ithalatı, "nihai kullanım mevzuatı kapsamında indirimli gümrük vergisi uygulanacak tarım ürünleri listesi"ne eklendiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ekonomi

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