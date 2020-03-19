Etil alkolün kolonyacılara sevki başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında benzine karıştırılması zorunluluğu ertelenen etil alkolde oluşan kapasite, kolonya ve dezenfektan üretiminin artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının takibiyle kozmetik sanayicilerinin kullanımına sunulmaya başladı.AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'de etil alkol üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı gözetiminde gerçekleştiriliyor.Kurum, alkol piyasasına yeni üreticiolarak girecek üretim tesislerine kuruluş, üretim ve faaliyet izinleri veriyor.Artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğunu 3 aylığına ertelerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da süreci yakından takip etti.Ülkede etil alkol üreten tesis yetkilileriyle benzine karıştırılmayacak kapasitenin kozmetik sanayisine yönlendirilmesi için gereken görüşmeler yapıldı.Sağlık Bakanlığı da etil alkolün kolonya ve dezenfektan üretimine uygunluğu konusunda olumlu görüş verdi.Dezenfektan ve kolonyada talep artışı karşılanacakTarım ve Orman Bakanlığı, etil alkol talep eden kozmetik sanayicilerinin kapasite raporu gibi teknik özelliklerini inceleyerek, yeterliliği uygun görülenlerin etil alkol taleplerinin karşılanmasını sağlayacak.Bu aşamada, etil alkol denatüre edildikten sonra dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılacak. Böylece, söz konusu ürünlerde yaşanan hızlı talep artışının yerli üretim etil alkolle karşılanması sağlanacak.Bakanlık, etil alkolün hangi kolonya ve dezenfektan üreticisi firmalara verildiğini de yakından takip edecek.Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de 13 firmaya ait 13 tesiste etil alkol üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam yıllık üretim kapasitesi ise 188 milyon 811 bin litreyi buluyor. 44 firma ise bu alanda ithalat gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA