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ETİLER'DE ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı.

10.05.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:50
Beşiktaş Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezi kurşunlandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Levent Mahallesi Yosun Sokak'ta meydana geldi. Otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi, ünlülerin gittiği, güzellik uzmanı Özge Özel'in işlettiği güzellik merkezine doğru 3 el ateş etti. Saldırgan daha sonra geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güzellik merkezinin girişinde bulunan tabelaya 3 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Olay yeri inceleme ekipleri, güzellik merkezi girişi ve sokak üzerinde inceleme yaptı. Bir adet boş kovan bulunurken, iş yeri tabelasına kurşunlar isabet ettiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın otomobilinin plakasını belirledi. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor. ETİLER’DE ÜNLÜLERİN GİTTİĞİ GÜZELLİK MERKEZİ KURŞUNLANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Levent Mahallesi, Beşiktaş, Polis, Güncel, Haber

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