Etiler Marmaris'te Franchise Sırası Oluştu

Etiler Marmaris
ile "Franchise görüşmeleri" yapmak isteyen yatırımcıların sayısı geçtiğimiz üç ayda 550'ye ulaştı; bu sayı, 2017'nin aynı döneminde 150 kişiydi.
Etiler Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, hızlı talep artışının markaya duyulan güveni gösterdiğini belirtti ve şöyle devam etti:
"Etiler Marmaris faaliyet gösterdiği sektörde Türkiye
'nin tanınmış markaları arasında yer alıyor.
"Altyapısı gelişmiş, kurumsallaşma düzeyi yüksek olan şirketimizle çalışmak isteyenlerin sayısı hızla artıyor.
"Özellikle, ekonomik daralmadan olumsuz yönde etkilenen inşaat, tekstil, ayakkabı, makine gibi sektörlerde faaliyet gösteren yatırımcıların markamıza ilgisi var.
"Etiler Marmaris markası ile yapılan yatırımların rantabl olması, peşin satış ve yüksek nakit girdi gibi avantajların bulunması yatırımcı ilgisini artırıyor.
"Talep edenleri yatırım ve karlılık koşulları hakkında tek tek bilgilendiriyoruz; şube açma aşamasına gelenlere lokasyon seçiminden, mimari tasarıma kadar destek sunuyoruz."
Express, klasik ve concept olmak üzere 3 farklı işletme seçeneği bulunan Etiler Marmaris, lokasyon seçiminin doğruluğundan başlayarak, mimari tasarım, menü oluşumu, eğitimler, personel seçimine kadar tüm sürece dahil oluyor ve şubeyi franchise alan kişiye eksiksiz teslim ediyor.
Teslim sonrasında da düzenli olarak şubeyi ve işletmeciliğini denetliyor ve gelişmiş tedarik zinciri ile tedarik sağlıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul
Marmaris
19 Kasım 2018 Pazartesi 17:30