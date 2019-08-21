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Etili Köyüne 400 öğrencinin faydalanabileceği halı saha kazandırıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyündeki ortaokul bahçesine, öğrenciler için inşa edilen halı sahanın açılışı yapıldı.

21.08.2019 20:47 Etili Köyüne 400 öğrencinin faydalanabileceği halı saha kazandırıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili Köyündeki ortaokul bahçesine, öğrenciler için inşa edilen halı sahanın açılışı yapıldı.

Halı saha, İl Özel İdaresince 400 öğrencinin faydalanabileceği şekilde 28x45 metre ebatlarında inşa edildi. Etili Köyü halı sahasının açılışı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven ve protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Etili Köyü halı saha açılışında konuşan Bülent Turan, "2002 yılında Çanakkale'de lisanslı toplam sporcu sayısı 642 kişi. 2019 yılında bu sayı 33 bin 750 olmuş. Bu şu demek; daha az kavga, daha az uyuşturucu, daha sağlıklı vücut, beyin demek. O yüzden bu tarz yatırımları arttırmayı bir görev biliyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Çanakkale Valisi, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Spor

Kaynak: İHA

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