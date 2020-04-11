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Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 64 bin ekmek dağıttı

Etimesgut Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 64 bin adet ekmeğin, 80 ekmek büfesine dağıtımının yapıldığını bildirdi.

11.04.2020 20:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:56
Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 64 bin ekmek dağıttı
Etimesgut Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen 64 bin adet ekmeğin, 80 ekmek büfesine dağıtımının yapıldığını bildirdi.
Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında açıklanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte ekmek üretimini artırdı.
Bugün 64 bin adet üretilen ekmeğin, 80 ekmek büfesine dağıtımı yapılırken, ayrıca EtiATA Hizmet Birimi ve halk ekmek bayileri aracılığıyla vatandaşın evlerine ulaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ekmek üretimine devam edeceklerini belirterek, şu bilgiyi verdi:
"Sokağa çıkma yasağıyla birlikte Etimesgut halkının mağdur olmaması için halk ekmek fabrikamız bugün 64 bin adet ekmek üretimi yaparak, 80 adet halk ekmek bayimize dağıtımını gerçekleştirmiştir. Ekmeklerimiz, EtiATA Hizmet Birimimiz ve büfeler aracılığıyla da sizlere ulaştırılmıştır. Fabrikamız üretimine devam ederek sofralarınıza sağlıklı, besleyici ve ekonomik ekmek sunmaya devam edecektir. Aşevimiz de çalışmalarını aksatmadan sizlere yemek ulaştırmayı sürdürmektedir. Biz tüm birimlerimizle sahadayız. Sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için lütfen siz evinizde kalınız."

Kaynak: AA

Etiketler: Etimesgut Belediyesi, Etimesgut, Güncel
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