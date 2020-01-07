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Etimesgut Belediyesi kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı

Ankara genelinde etkili olan kar yağışını dikkate alan Etimesgut Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki barınaklara su, yem ve mama bıraktı.

07.01.2020 14:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:28 Etimesgut Belediyesi kar yağışında sokak hayvanlarını unutmadı
genelinde etkili olan kar yağışını dikkate alan Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki barınaklara su, yem ve mama bıraktı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, veteriner işleri ve zabıta müdürlükleri ekipleri, soğuk ve don sebebiyle yiyecek bulamayan kedi, köpek ve kuşlar için belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıyor.
Tedavileri yapılan hayvanları, mevsim şartları iyileşene kadar barınakta muhafaza altına alan veteriner hekimler, sokak kedileri için de kedi evlerinde güvenli barınma imkanı sunuyor.
"Aç kalmalarının önüne geçiyoruz"
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, sokak hayvanlarının zorlu hava şartları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Barınağımız, kedi ve kuş evlerimizle sokak hayvanlarımıza destek oluyoruz. Kışın yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarımız için ilgili müdürlüklerimiz vasıtasıyla yiyecek bırakıyoruz. Onların aç kalmalarının önüne geçiyoruz. Bu görev, yalnız bizim değil, tüm duyarlı vatandaşlarımızın görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Etimesgut Belediyesi, Etimesgut, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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