Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Etimesgut Belediyesinin koronavirüs tedbirleri

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz.

06.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:37
Etimesgut Belediyesinin koronavirüs tedbirleri
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.
Demirel, yazılı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyenin yaptığı 1 haftalık çalışmaları anlattı.
Kurdukları "EtiATA Hizmet Birimi" ile sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirel, "EtiATA Hizmet Birimimizden 390 yaşı ilerlemiş büyüğümüz, 145 engellimiz, 630 ihtiyaç sahibi vatandaşımız ve 393 mülteci olmak üzere her gün 1558 aileye aşevimizden yemek hizmeti veriyoruz. İlBilge Hatun Erinç Huzurevi'nde kalan 45 yaşlımız için de tüm tedbirleri titizlikle uyguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Zabıta ekipleri tarafından 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı bulunan 55 ailenin market alışverişlerinin yapıldığını aktaran Demirel, şunları kaydetti:
"Sağlık ve bankacılık işlemleri de güvenli bir şekilde yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 1 haftada 400'e yakın vatandaşa hizmet verilmiştir. Temizlik ekipleri tarafından 27 mahallede, 68 cadde, 14 kapalı-açık pazar yeri dezenfektan maddelerle yıkanarak temizlenmiştir. 1000'i aşkın askeri tesis, emniyet birimi, kamu kurum ve kuruluş binası, eczaneler, pazar yerleri parklar ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarla alışveriş yaptığı iş yerleri ilaçlanarak dezenfekte edilmiştir. Belediye Oteli ise Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarına tahsis edilmiştir."
EtiATA Hizmet Biriminin yaşı ilerlemiş, engelli ve kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgilerini alarak, veri havuzu oluşturulduğunu belirten Demirel, yapılan değerlendirmelerin ardından bu ailelere yemek, gıda, ETİ-KART hizmeti sunulduğuna değindi.
Demirel, "Etimesgut Belediyesi tüm birimleriyle sizler için sahada çalışıyor. Lütfen sizde bu mücadeleye destek olun ve evinizde kalın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Enver Demirel, Etimesgut, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Etimesgut Belediyesinin koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Hastaneden kaçan korona virüs şüphelisi yakalandı - Haber 15:30: Milletvekili Toprak'tan çiftçilere müjde - Haber 15:30: Vanlılar 'evde kal' çağrısına aldırış etmedi - Haber 15:30: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 15:30: Yunanistan'da karantinaya alınan El Venizelos mürettebatından mesaj - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber