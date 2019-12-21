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Etimesgut İstasyon Caddesi için düğmeye basıldı

Ankara'da Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projeyi hayata geçiriyor.

21.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:28 Etimesgut İstasyon Caddesi için düğmeye basıldı

'da İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projeyi hayata geçiriyor.


İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 3 kavşağa 3 alt geçit yapımı başta olmak üzere Etimesgut Türk 'ı ve İstasyon Caddesi'ne alternatif bulvar ile 4 demiryolu geçiş köprüsü ve 1 alt geçit imalatı için düğmeye basıldı.


Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında yeni açılan Ankara Bulvarı devamı niteliğinde olan Türk Kızılay'ı ve İstasyon Caddesi'nin trafik sorununu çözmeye yönelik alternatif planlar hazırlandı. Proje ile trafik sorunun yaşandığı 4 kilometrelik yol üzerinde bulunan Hikmet Özer Caddesi Kavşağı, 1632. Cadde Kavşağı ile Atilla Eşer Caddesi Kavşağı'na 3 ayrı alt geçit yapılması kararlaştırıldı.


Trafik sıkışıklığının azaltılması amacıyla ilk etapta Hava Hastanesi (Şehit Sait Ertürk Hastanesi) önündeki 3 gidiş 3 geliş alt geçit imalatı ve Türk Kızılay'ı önünde (2304. Cadde Girişi) şehir merkezi yönünde bir alt geçit yapımı için ihaleye çıkılması planlanırken, askeri bölgedeki duvarların geriye alınması suretiyle ayrıca yolun genişletilmesi hedefleniyor.


İhale sürecinden sonra 5 ay içinde tamamlanması planlanan 2 alt geçit çalışmasının dışında Turgut Özal Köprüsü'nden sonra Ankara Bulvarı istikametindeki yol, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeride çıkacak.


Turgut Özal Köprüsü'nden önce Etimesgut'un iç kısımlarında yer alan yol ise imar planı nedeniyle 2 gidiş 2 geliş şeklinde devam edecek. - ANKARA


Etimesgut, Kızılay, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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