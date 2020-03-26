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Etimesgut'ta "EtiATA Hizmet Birimi" salgın nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara hizmet verecek

Etimesgut Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla "EtiATA Hizmet Birimi" kuruldu.

26.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:46
Etimesgut'ta
Etimesgut Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında riskli grupta yer alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla "EtiATA Hizmet Birimi" kuruldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulan birim bünyesinde aşevi ile bu kişilerin evlerine yemek götürülürken zabıta ekiplerince de istek ve ihtiyaçları karşılanıyor. Huzurevlerinde bakımların yapılmasının yanı sıra evde bakım hizmeti de veriliyor.
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlılara yönelik hizmetleri artırarak tek bir çatı altında topladıklarını belirtti.
Belediye olarak daha etkin ve verimli hizmet etmek için EtiATA Hizmet Birimi'ni hayata geçirdiklerini kaydeden Demirel, "Bu birimimizde, salgın nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunan yaşlılarımıza yönelik hizmetler veriyoruz. Yıl boyunca devam eden bazı sosyal hizmetlerimizi bu zorlu süreçte yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için yeniden planladık. Çerçevesini, kapsamını belirledik, başarıyla uyguluyoruz. Tek isteğimiz bu süreçte yaşlılarımızın evden çıkmamaları ve diğer hemşehrilerimizin de zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarıdır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Enver Demirel, Etimesgut, Zabıta, Güncel

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