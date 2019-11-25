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Etimesgut'ta ücretsiz taramaları testleri

Etimesgut Belediyesi ve Ankara Şehir Hastaneleri iş birliğinde yürütülen 0-21 yaş arası kişiler için ücretsiz görme, dil ve konuşma taramaları Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda başladı.

25.11.2019 14:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:18Etimesgut'ta ücretsiz taramaları testleri
Belediyesi ve Şehir Hastaneleri iş birliğinde yürütülen 0-21 yaş arası kişiler için ücretsiz görme, dil ve konuşma taramaları Şehit Erdem Ertan Ortaokulu'nda başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, önce sınıflarda görme panolarındaki harfler okutulan öğrencilerden okumakta güçlük çekenler, Japonya'dan getirtilen tarama cihazıyla göz doktoru tarafından detaylı göz muayenesinden geçirildi. Göz bozukluğu tespit edilen öğrenciler, Ankara Şehir Hastanesi'ne yönlendirildi.
Görme taramalarına katılan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, proje kapsamında 200 bin kişiyi görme, konuşma ve dil taramalarından geçireceklerini belirtti.
Demirel, "600 bin insanımızın yaşadığı Etimesgut'ta vatandaşlarımızın üçte biri bu hizmetimizden yararlanacak. İlçemizdeki bütün okullarımızda bu taramalar yıl boyunca devam edecektir. Taramalara destek veren öğrenci ve öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etimesgut Belediyesi, Şehir Hastanesi, Etimesgut, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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