Etiyopya: 35 İtalyan turist vizeleri bitmesine rağmen salgın nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor
Afrika ülkesi Etiyopya’yı ziyaret eden 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.
17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
Afrika ülkesi Etiyopya 'yı ziyaret 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.
"24jours.com" haber sitesine göre, İtalyan turistler, Etiyopya'nın şu sıralar Avrupa'da virüs yüzünden en fazla ölümün gerçekleştiği ülkelerine oranla daha güvenilir olduğu gerekçesiyle geri dönüş yapmamakta ısrarlı.
"24jours.com" haber sitesine göre, İtalyan turistler, Etiyopya'nın şu sıralar Avrupa'da virüs yüzünden en fazla ölümün gerçekleştiği ülkelerine oranla daha güvenilir olduğu gerekçesiyle geri dönüş yapmamakta ısrarlı.
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Haberler
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Haberler
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Haberler
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Haberler
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Haberler
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları