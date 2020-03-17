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Etiyopya: 35 İtalyan turist vizeleri bitmesine rağmen salgın nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor

Afrika ülkesi Etiyopya’yı ziyaret eden 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.

17.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:04
Etiyopya: 35 İtalyan turist vizeleri bitmesine rağmen salgın nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor
Afrika ülkesi Etiyopya 'yı ziyaret 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.

"24jours.com" haber sitesine göre, İtalyan turistler, Etiyopya'nın şu sıralar Avrupa'da virüs yüzünden en fazla ölümün gerçekleştiği ülkelerine oranla daha güvenilir olduğu gerekçesiyle geri dönüş yapmamakta ısrarlı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Etiyopya, Afrika, turist, Dünya

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