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Etiyopya, ABD'deki Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak

ADDİS Etiyopya, ABD'nin ara buluculuk ettiği Hedasi Barajı görüşmelerin bir sonraki turuna katılmayacağını açıkladı.

26.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:18Etiyopya, ABD'deki Hedasi Barajı görüşmelerine katılmayacak
ADDİS , ABD'nin ara buluculuk ettiği Hedasi Barajı görüşmelerin bir sonraki turuna katılmayacağını açıkladı.
Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanlığı, ABD'li yetkililere, Washington'da 27-28 Şubat'ta yapılması planlanan görüşmelere katılmayacaklarına ilişkin mektubun gönderildiğini duyurdu. Bakanlık, toplantıya katılmama nedeninin ülke içinde diğer kurumlarla gerçekleştirilen istişarelerin henüz tamamlanmaması olduğunu belirtti.
Yaklaşık 8 yıldır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda kasım ayında yeniden başlatılmıştı. Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, 28 Şubat, Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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