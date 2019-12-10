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Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'nü aldı

Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü verilen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ödülünü Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle aldı.

10.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:30Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'nü aldı
ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü verilen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, ödülünü 'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle aldı.
2019 yılı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, düzenlenen törenle ödülünü Norveç'in başkenti Oslo'da aldı. Ülkesi ve Eritre arasındaki savaşın bitmesindeki rolü nedeniyle Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
Eritre ile Etiyopya arasında 1998-2000 yılları arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı yaşanan sınır savaşlarında iki halkın barışı için yaptıklarından dolayı Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de rol oynamıştı.
Öte yandan Kosova Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Peter Handke'ye verilmesi gerekçesiyle 10 Aralık'taki ödül törenine katılmayacaklarını açıklamıştı.
Nobel Komitesi, edebiyat ödülünün Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi, "Balkan Kasabı" olarak bilinen Slobodan Miloseviç'e destek vermesi nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Eski Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç, Lahey'deki uluslararası mahkemede savaş suçlarından ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Etiyopya, Norveç, Güncel

Kaynak: İHA

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