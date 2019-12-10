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Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'nü aldı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Norveç'in başkenti Oslo'da Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

10.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:22Etiyopya Başbakanı Nobel Barış Ödülü'nü aldı

Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Norveç'in başkenti Oslo'da Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

Nobel Komitesi bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü, 'barış ve uluslararası işbirliğini sağlama çabaların ve özellikle komşu ülke Eritre ile sınır anlaşmazlıklarını çözme konusundaki kararlı girişimi için Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'ye verdiklerini açıklamıştı.Başkent Oslo'da düzenlenen törende ödülünü alan Abiy Ahmet Ali, yaptığı konuşmada komiteye, Etiyopya ve Eritre arasındaki sınır anlaşmazlığının barışçıl bir şekilde çözülmesine olan katkılarını fark edip desteklemelerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu ödülü Etiyopya ve Eritreliler, özellikle de barış için nihai fedakarlığı yapanlar adına alıyorum" dedi.



Etiyopya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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