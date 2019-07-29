Etiyopya'da bir günde 200 milyon fidan dikilecek

Etiyopya'da bugün 200 milyon fidan dikilecek. Hükümetin Yeşil Miras Girişimi çervesinde başlattığı projede hedefe ulaşılırsa bu alanda dünya rekoru kırılacak.

Girişimle 100 milyon nüfuslu ülkede kişi başına ikişer fidan dikilmesi amaçlanıyor.

Kampanya için başkent Addis Ababa'da, memurların katılımını özendirmek için resmi tatil ilan edildi.

Fidan dikme seferberliği bu sabah Başbakan Abiy Ahmed tarafından ülkenin güneyindeki ArbaMinch'te başlatıldı.

Ormanlık alanların oranı yüzde 4'e düştü

Birleşmiş Milletler'e göre, Etiyopya'da 20. yüzyılın başlarında yüzde 35 olan ormanlık alanların oranı 2000'li yıllarda yüzde 4'e düştü. Ülkede son yıllarda ciddi bir kuraklık yaşanıyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre bir günde en fazla fidan dikme rekoru 2001'de 15,170 çam fidanı diken Kanadalı Ken Chaplin'e ait.