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Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi

Etiyopya'da 4 cami ve 1 kilisenin ateşe verilmesinin ardından tepki gösterileri düzenlendi.

23.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:08 Etiyopya'da camilerin ve kiliselerin kundaklanması protesto edildi
'da 4 cami ve 1 kilisenin ateşe verilmesinin ardından tepki gösterileri düzenlendi.
Ülkenin kuzeyindeki Hristiyanların çoğunluktan olduğu Amhara eyaletinde camilerin ve kiliselerin ateşe verildiğinin ortaya çıkmasının ardından, dün, binlerce kişi sokaklara indi.
AA muhabirinin yerel sakinlerden edindiği bilgiye göre, Oromiya eyaletinin farklı kentlerinde yapılan gösterilerde, dini mekanların korunması için hükümete çağrı yapıldı.
Kundaklamalara ilişkin şimdiye kadar 5 şüpheli gözaltına alındı.
Başbakan Abiy Ahmed, dini mekanlara yapılan saldırıları kınayarak, halkı nefret söylemlerinden sakınmaya çağırdı.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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