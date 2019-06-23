23.06.2019 11:00
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Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı

Etiyopya

Etiyopya'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.

Etiyopya 'da Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişimi kontrol altına alındı.
?Etiyopya medyası, Amhara Bölge Devleti'ne yapılan darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyurdu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yasa dışı hareket, yalnızca Amhara Bölgesi değil, tüm bölgeler ve Etiyopyalılar tarafından kınanmalıdır. Federal hükümet, yasadışı silahlı grupların caydırılması, gözaltına alınması ve tutuklanması için kendisini adamıştır" dedi.


- Etiyopya
Kaynak: DHA
Etiyopya , Dünya

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