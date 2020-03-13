Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs vakası görüldü
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
13.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:38
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya 'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkanı Takele Uma Banti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir Japonya vatandaşına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Afrika kıtasında Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.
Addis Ababa Şehir Yönetimi Başkanı Takele Uma Banti, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir Japonya vatandaşına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Afrika kıtasında Kenya, Gabon, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.
Kıtadaki yaklaşık 170 virüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Addis Ababa, Etiyopya, Japonya, Afrika, Güncel
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