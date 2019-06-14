14.06.2019 15:14
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Etiyopya'da internet kesintisi

Etiyopya

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ülke çapında başlayan internet kesintisi dördüncü gününe girdi.

ADDİS Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da ülke çapında başlayan internet kesintisi dördüncü gününe girdi.
Etiyopya hükümeti yetkilileri ve ülkenin servis sağlayıcısı Ethio Telecom konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.
Salı ve çarşamba günleri sınırlı saatlerde internet erişimi verilmesine rağmen çarşamba akşamından bu yana ülke genelinde internet erişimi bulunmuyor.
Kısa mesaj da atılamıyor
Hem kablolu hem de mobil internete erişimin sağlanamadığı ülkede, telefonlardaki kısa mesaj servisleri de çalışmıyor.
Her gün yaklaşık 8 saat elektrik kesintisinin yapıldığı ve benzin istasyonları önünde yüzlerce metrelik kuyrukların oluştuğu başkent Addis Ababa'daki internet kesintisi, uluslararası şirket ve kurumların tepkisini çekmiş durumda.
Addis Ababa'da şu anda sadece Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler binalarından internete erişim sağlanabiliyor.
Kesintinin, ülkede başlayan ulusal sınavlarda yaşanabilecek muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmek için tedbir amaçlı yapıldığı tahmin ediliyor.
Etiyopya'da geçen yıllarda da sınav dönemlerinde benzer kesintiye gidilmişti.
Kaynak: AA
Afrika, Etiyopya, Güncel

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