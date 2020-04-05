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Etiyopya'da korona virüsten ilk ölüm

Etiyopya'da korona virüse (Covid-19) bağlı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

05.04.2020 20:43 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:43
Etiyopya'da korona virüsten ilk ölüm
Etiyopya 'da korona virüse (Covid-19) bağlı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüs nedeniyle Etiyopya'da ilk ölümün yaşandığı bildirildi. Sağlık Bakanı Lia Tadesse yaptığı açıklamada, 31 Mart'tan beri başkent Addis Ababa'da bir hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kadının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Öte yandan Etiyopya'da açıklanan verilere göre ülke genelinde 43 korona virüs vakası bulunuyor. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Güncel
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