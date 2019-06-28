28.06.2019 19:34
Haberler » Güncel » Haber

Etiyopya'da ordu ve istihbaratın başındaki isimler değişti

Etiyopya

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Başkanı General Adem Muhammed'i ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi (NISS) Başkanı General Adem Muhammed'i ülkenin yeni Genelkurmay Başkanı olarak atadı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, ordunun başına istihbarat servisinin başındaki isim olan Adem Muhammed'in getirildiği, boşalan NISS Başkanlığı koltuğuna ise Demelash Gebremichael'in atandığı bildirildi.
Muhammed, istihbarat servisinin başına geçen yıl Başbakan Abiy Ahmed tarafından getirilmişti.
Eski Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen, 22 Haziran'da ülkenin Amhara eyaletindeki darbe girişiminden saatler sonra başkentteki evinde Tümgeneral Gezae Aberra ile birlikte öldürülmüştü.

Mekonnen ve Aberra'nın suikasta uğramasına ilişkin Addis Ababa 'da 43, Amhara'daki girişime ilişkin ise 212 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA
Başbakanlık , Etiyopya , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:15 DHA YURT BÜLTENİ - 20
21:15 ÇANAKKALE GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ
21:13 Hatay Valisi Doğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti
21:12 Halk Oyunları Şampiyonası
21:09 DHA YURT - ŞEHİT ÖNLEMEÇ'İN CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİ
21:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde düzenlenen kültürel programa katıldı
21:07 - Almanya kavrulmaya devam ediyor