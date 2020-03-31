Etiyopya'da parlamento seçimlerine Kovid-19 engeli
Etiyopya'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
31.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 23:56
Etiyopya 'da ağustos ayında düzenlenecek genel seçimler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
Ulusal Seçim Komisyonu (NEBE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ağustosta yapılacak parlamento seçimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiği aktarıldı. Salgın sona erdiğinde yeni seçim tarihinin belirleneceği kaydedildi.
Ülkede şu ana kadar 25 kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.
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Kaynak: AA
Etiketler: Parlamento, Etiyopya, Politika