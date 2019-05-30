Etiyopya'da ramazana özel "Bayram Fuarı" - ADDİS ABABA

Ramazan ayının sonlarında bayramı karşılamaya hazırlanan Etiyopyalı Müslümanlar, alışveriş için Bayram Fuarı'na akın ediyor.
Başkent Addis Ababa
'daki Meskel Meydanı'nın arkasına bayramdan günler öncesinde kurulan ve devasa bir çarşıyı andıran fuar, binlerce kişinin her yıl bayramdan önce ziyaret ettiği yerler arasında başı çekiyor.
Gıda ürünleri, tekstil, elektronik ve hediyelik eşyaların satıldığı stantlardan oluşan fuarda çocuklar için özel eğlence ve oyun parkurları da bulunuyor.
Şehrin tıklım tıklım dolan Merkato pazarına alternatif olmayı amaçlayan fuar, aynı zamanda Müslümanlar arasında "helal ürün" anlayışını da yaymaya çalışıyor.
Bu yıl ilk kez burada stant açan Nebil Mustafa, AA muhabirine, sattığı kadın ve çocuk giysilerinin bir kısmını Türkiye
'den getirdiğini söyledi.
Mustafa, fuarda bayram öncesinde büyük bir kalabalığın görüldüğünü dile getirerek, "Halkımızın alım gücü giderek zayıflasa da yine de kazancımız iyi." ifadelerini kullandı.
Güncel
Kaynak: AA