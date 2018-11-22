Etiyopya'da Sürdüngeki Politikacı, Seçim Komisyonu Başkanı Oldu

22 Kasım 2018 Perşembe 13:26



22 Kasım 2018 Perşembe 13:26

ADDİS Etiyopya parlamentosu, 2 hafta önce sürgünden dönen siyasetçi ve hakim Birtukan Mideksa'yı Ulusal Seçim Komisyonuna (NEBE) başkan seçti.Başbakan Abiy Ahmed tarafından aday gösterilen Mideksa, mecliste 752 oyun 745'ini alarak NEBE başkanı oldu.Başbakan Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede bağımsız seçim organının varlığının, demokratik yolda ilerlendiği anlamına geldiğini belirterek, 2020 genel seçiminin özgür ve adil olacağı sözünü verdi.Öte yandan muhalefetteki Mavi Partisi Başkanı Yeshewas Assefa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "NEBE Başkanı olarak Mideksa'nın seçilmesi, seçim komisyonunun 5 seçimdir illegal yollarla iktidara gelen Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesine (EPRDF) karşı ön yargılı olunduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.Mideksa, ülkede 15 Mayıs 2005'te yapılan seçimlerin ardından hapse atılan binlerce politikacıdan biriydi.EPRDF'nin seçimleri kazandığının açıklanmasının ardından yaşanan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, muhalefetin önde gelen isimleri hapse atılmıştı.Hapishaneden 2011'de çıkan Mideksa ABD'ye gitmişti.