Haberler » Güncel » Etiyopya'da ünlü aktivist için destek gösterisi

Etiyopya'da ünlü aktivist için destek gösterisi

ADDİS Etiyopya'da Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz binlerce kişiyi sokağa döktü.

23.10.2019 12:28Etiyopya'da ünlü aktivist için destek gösterisi
ADDİS Etiyopya'da Oromo milliyetçisi aktivist ve gazeteci Jawar Muhammed ile hükümet arasında yaşanan kriz binlerce kişiyi sokağa döktü.
Muhalif medya organı Oromia Media Network'ün (OMN) kurucularından olan Muhammed'in sosyal medya takipçilerine can güvenliğinin olmadığını açıklaması sonrası binlerce Oromolu gösterilere başladı.
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Oromiya eyaletinde binlerce kişi Muhammed'e destek için farklı bölgelerde sokaklara çıktı.
Muhammed'in başkent Addis Ababa'daki evinin önünde de yüzlerce kişinin toplandığı, Oromiya eyaletini başkente bağlayan bazı yolların güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi.
2016'da Oromiya'da başlayan hükümet karşıtı gösterilerde öne çıkan Muhammed, dün akşam devletin kendisine tahsis ettiği korumaların evinin etrafından çekildiğini ve artık can güvenliği olmadığını açıklamıştı.
Muhammed'in yönettiği OMN, Abiy Ahmed dönemine kadar yasaklı medya organlarından biriydi.

Etiyopya, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26 "Gelin Kardeş Olalım" projesi
13:26 "Van'ın içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz"
13:26 Veteriner hekimler eğitimde 177'nci yılı kutluyor
13:25 Felaket baba işe gelmeyince ortaya çıkmış
13:25 Serbest piyasada altın fiyatları
13:25 Borsa ilk yarıda yükseldi
13:23 Ankara-ak parti'li özkan meclis iç tüzüğünü yeni sisteme uyarlarsak, parlamento daha etkin olur
23.10.2019 13:27:25