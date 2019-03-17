17 Mart 2019, 16:34
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Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenler İçin Cenaze Töreni - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Cenazelerin getirilmesi Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması Tören yapılması Etiyopya'nın güneydoğusundaki Bishoftu kasabası yakınlarına düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 uçağında hayatını kaybedenler için başkent Addis Ababa'da cenaze töreni düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Cenazelerin getirilmesi
Cenaze yakınlarının üzüntü yaşaması
Tören yapılması Etiyopya'nın güneydoğusundaki Bishoftu kasabası yakınlarına düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 uçağında hayatını kaybedenler için başkent Addis Ababa'da cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, başkentteki Teslis Katedrali'nde yapılan törenin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, cenaze töreninde göz yaşlarını tutamadı. Addis Ababa, Etiyopya, Kültür Sanat
Kaynak: AA