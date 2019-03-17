Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenler İçin Cenaze Töreni - Addis

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Cenazelerin getirilmesiCenaze yakınlarının üzüntü yaşamasıTören yapılması Etiyopya
'nın güneydoğusundaki Bishoftu kasabası yakınlarına düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737
Max 8 uçağında hayatını kaybedenler için başkent Addis Ababa
'da cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, başkentteki Teslis Katedrali'nde yapılan törenin ardından yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, cenaze töreninde göz yaşlarını tutamadı.
Addis Ababa, Etiyopya, Kültür Sanat
Kaynak: AA