Etiyopya'daki Uçak Kazasında Ölenlerin Yakınları Bir Avuç Toprakla Avunuyor

Kaynak: AA

TUFAN AKTAŞ - Etiyopya'da 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen hayatını kaybedenlerin yakınları sevdiklerine ait bir işaret, kalıntı bulabilmek için hüzünlü bekleyişlerini sürdürüyor.Başkent Addis Ababa'nın yaklaşık 50 kilometre güneydoğusundaki Bishoftu kasabası yakınlarına düşen Etiyopya Havayollarına ait Boeing 737 Max 8 uçağının enkazında çalışmalar devam ediyor.Araştırma ekibi, buldozerler ve havayolu görevlilerinin hummalı mesai harcadığı kaza alanında farklı milletlerden onlarca insan sevdiklerinin cansız bedenini ya da onlardan geride kalanların bulunmasını bekliyor.- Poşetlerle toprak taşıyorlarAilelerden bazıları olay yerinden poşetlerle toprak alırken, kimileri ise çiçeklerle süsledikleri sevdiklerinin resimlerinin başında kaybettikleri için dua ediyor.Gıyabi cenaze namazlarının kılındığı alanda bazen tekbir sesleriyle, hüngür hüngür ağlayan annelerin, eşlerin ve çocukların sesleri birbirine karışıyor.Kazada can veren Kenyalı Profesör Agnes Gathumbi'nin eşi Julius Gathumbi de kaza alanında bekleyerek eşinin yokluğuna alışmaya çalışıyor.AA muhabirine eşini çok sevdiğini ve kazayı kabullenmekte zorlandığını anlatan Gathumbi, "Agnes çok iyi ve müşfik bir insandı. Böyle bir kazayla hayata gözlerini yummasını hiç beklemiyordum." dedi.Üç çocuk sahibi Gathumbi, "O ölmedi. Tanrı'nın yanında çünkü o bir Tanrı dostuydu." diye konuştu."Oğlum bir daha gelmeyecek"Kaza alanında oğlunun yasını tutan Çin vatandaşı Chu Chu, olay yerine gelene kadar oğlunun öldüğüne inanamadığını belirterek, "Şimdi inanıyorum. Oğlum bir daha geri gelmeyecek. Onun Tanrı'nın merhametine kavuşmasını umuyorum." dedi.Anne Chu da kazayı duyduğunda yere yığıldığını, Addis Ababa'ya gelene ve burayı görene kadar kalbinin hep umutla çarptığını söyledi.- DNA çalışmaları 6 ay sürebilirEtiyopya Havayolları, cesetlerin DNA tespitinin yaklaşık 6 sürebileceğini açıkladı.35 milletten insanın hayatını kaybettiği kaza sonrası testlerin uzun sürecek olması nedeniyle ölenlerin yakınlarına iki hafta içerisinde geçici ölüm belgesi verileceği duyuruldu.Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.Endonezya'da Lion Hava Yolları'na ait "JT 610" sefer sayılı 737-8 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza Boeing 737-8 Max tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uydu verileri ve fiziksel kanıtların, Etiyopya'daki kazada uçağın geçen ekimde Cava Denizi'ne düşen Endonezya'nın Lion Air Havayolu şirketine ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağının kaza öncesindeki hareketleriyle benzer manevralar yaptığına işaret etmesi nedeniyle bu tip uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.Her iki kazada da uçakların kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını güçlendirmişti.Kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.