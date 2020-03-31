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Etiyopya'dan gelen 109 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı

Manisa'daki öğrenci yurdunda ABD'den gelen 210 kişinin ardından Etiyopya'dan gelen 109 kişi daha karantinaya alındı.

31.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:52
Etiyopya'dan gelen 109 kişi Manisa'daki yurtta karantinaya alındı
Manisa 'daki öğrenci yurdunda ABD'den gelen 210 kişinin ardından Etiyopya 'dan gelen 109 kişi daha karantinaya alındı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre, gece saatlerinde Etiyopya'dan gelen 109 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu'nun Muradiye Mahallesi'ndeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inen yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait dezenfekte edilmiş otobüslerle Manisa'daki öğrenci yurduna getirildi.
Otobüslerden 5'erli gruplar halinde ve sosyal mesafeyi koruyarak inen yolcular, AFAD ve UMKE ekiplerinin yurt bahçesinde kurduğu çadırda sağlık kontrolünden geçirildi.
Ateşleri ölçülen, elleri dezenfekte edilen ve eldiven verilen vatandaşlar, yurtta 14 gün karantinada kalacak.
Dün akşam da ABD'den Türkiye'ye gelen 210 kişi, aynı yurtta karantinaya alınmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Manisa, Güncel
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