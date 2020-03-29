Etiyopya'dan getirilen 131 kişi, İzmir'deki yurtta karantinaya alındı
Etiyopya'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 131 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
29.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:58
Etiyopya 'dan uçakla Türkiye 'ye getirilen 131 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İzmir 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gece gelen uçaktaki 131 Türk, dezenfekte edilen otobüslerle Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na nakledildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, yurt binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'da çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığını belirtti.
Saroğlu, "Vatandaşlarımıza yurtta kahvaltıları ve öğle yemekleri verildi. Gelen arkadaşlarımız tedirgin olmasın. Karantina demek bir şeylerden uzak kalmak demektir. Hasta oldukları anlamına gelmez." dedi.
Adnan Menderes Havalimanı'na gece gelen uçaktaki 131 Türk, dezenfekte edilen otobüslerle Bornova ilçesindeki Yörük Ali Efe Öğrenci Yurdu'na nakledildi.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.
İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, yurt binasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etiyopya'da çalışan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilerek karantinaya alındığını belirtti.
Saroğlu, "Vatandaşlarımıza yurtta kahvaltıları ve öğle yemekleri verildi. Gelen arkadaşlarımız tedirgin olmasın. Karantina demek bir şeylerden uzak kalmak demektir. Hasta oldukları anlamına gelmez." dedi.
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Kaynak: AA