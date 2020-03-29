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Etiyopya'dan yola çıkan kara leylek "Mare" Çavuşcugöl'de fotoğraflandı -KONYA

Bahar yolculuğuna Etiyopya'dan başlayan "Mare" 13 bin 340 kilometre yol kat ederek ulaştığı Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşcugöl'de fotoğraf sanatçısı Adem Akbıyık tarafından fotoğraflandı.

29.03.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:18
Bahar yolculuğuna Etiyopya 'dan başlayan "Mare" 13 bin 340 kilometre yol kat ederek ulaştığı Konya 'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşcugöl'de fotoğraf sanatçısı Adem Akbıyık tarafından fotoğraflandı.
Kara leylek Mare'nin doğduğu topraklara, yuvasına yolculuk yaptığını aktaran Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti
"Mare, 2016 yılında Letonya ' da halkalanış ve verici takılmış bir dişi kara leylek. Aynı yuvada büyüyen kardeşlerin, büyük göçleri boyunca birlikte hareket edip etmediğini araştırmak üzere kardeşi Bille ile birlikte aynı yuvada halkalanmış. 4 yıl boyunca doğduğu topraklar ile kışlakları arasında Anadolu üzerinden gidip gelmişler. Mare 2016 yılında Letonya'da doğan dişi bir kara leyleğimiz. Sonra oradaki bilimsel çalışmalar için veri takılmış, halkalanmış bir kuşumuz. Mare 4 yıldır Letonya'dan Etiyopya'ya kadar bir yolculuk yapıyor. 4 yıl boyunca 13 ülkeyi ziyaret etmiş, 14 bin kilometreye yakın yol kaydetmiş bir kuş. Biz de üzerindeki vericiden faydalanarak, Çavuşcugölü'nde konakladığını fark ettik. Ayağındaki halkayı okunabilir bir şekilde çektikten sonra, Letonya'da bu işle bilimsel olarak uğraşan hocalarla, profesörlerle iletişime geçtim. Onlarda Mare'nin fotoğraflarını gönderdim. Mare şu anda doğduğu topraklara Letonya'ya artık yetişkin bir birey olarak üremek için göç ediyor. Oradaki arkadaşları heyecanla Mare'yi bekliyorlar. Yolları açık olsun."
Çavuşcugöl gibi sulak alanlar göçmen kuşlar için çok değerli olduğunu hatırlatan Akbıyık, "Bu sulak alanların korunmasını istiyoruz. Çünkü kuşlar tıpkı insanlar gibi, yolculukları boyunca beslenmek ve dinlenmek isterler. Mare, Ilgın Çavuşcugölü'nde hem beslendi, hem de dinlendi." dedi. Etiyopya’dan yola çıkan kara leylek ’Mare’ Çavuşcugöl’de fotoğraflandı -KONYA

Kaynak: AA

Etiketler: Etiyopya, Letonya, Ilgın, Konya, Güncel

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Etiyopya'dan yola çıkan kara leylek "Mare" Çavuşcugöl'de fotoğraflandı -KONYA

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