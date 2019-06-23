23.06.2019 11:46
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Etiyopya devlet televizyonu: "Genelkurmay Başkanı öldürüldü"

Etiyopya devlet televizyonu: "Genelkurmay Başkanı öldürüldü"

Etiyopya devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Etiyopya devlet televizyonu, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada açılan ateş sonucu öldüğünü duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Genelkurmay Başkanı General Seare Mekonnen'in Amhara eyaletinin başkenti Bahirdar'daki yerel hükümeti hedef alan darbe girişimini bastırmaya çalıştığı sırada vurulduğunu duyurdu. Etiyopya devlet televizyonu da Genelkurmay Başkanı'nın öldüğünü açıkladı. Eyalet kaynaklarından yapılan açıklamada, Amhara Eyalet Başkanı Ambachew Mekonnen ve danışmanının darbe girişimi sırasında öldürüldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Amhara eyaletindeki yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminin arkasında bir generalin olduğu ifade edildi. - ADDİS ABABA
Kaynak: İHA
Etiyopya , 3. Sayfa

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